Главная > Сравнение ноутбуков > Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) или Vivobook Pro 15 OLED (K6500) – что лучше выбрать?

ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) против Pro 15 OLED (K6500)

68 из 100
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
VS
54 из 100
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1620
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) и Pro 15 OLED (K6500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 196-268% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14334 vs 10247 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.8 и 2.1 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
vs
Vivobook Pro 15 OLED (K6500)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.8 кг
Размеры 355.4 x 239.8 x 20.9 мм 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм
Площадь 852 см2 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~79.6%
Боковые рамки 5 мм 7.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2880 x 1620 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 240 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU - 990 МГц
Boost частота GPU - 1155 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +357%
10.8 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.8 x 7.3 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivobook Pro 16X OLED против Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
2. Vivobook S15 OLED (K3502, 12th Gen Intel) против Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
3. XPS 15 9520 (2022) против Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
4. IdeaPad Gaming 3i Gen 7 (15”) против Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
5. MateBook D 16 2022 против Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
6. Vivobook Pro 16 (K6602) против Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
7. Aero 16 OLED (2023) против Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500) и Pro 15X OLED (12th Gen Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры