Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HS Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 47-65% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 47-65% больше FPS в играх На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14334 vs 9776 баллов

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14334 vs 9776 баллов Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (76 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (76 и 63 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.65 и 2.1 кг)

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.65 и 2.1 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.65 кг Размеры 355.4 x 239.8 x 20.9 мм 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм Площадь 852 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~79.3% Боковые рамки 5 мм 7.2 мм Цвета Черный, Серебристый Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей 2880 x 1620 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2880 x 1620 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 95.8% Охват DCI-P3 100% 99.9% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) 600 нит Vivobook Pro 15 OLED (M3500) 600 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 240 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства - 450 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP - 35-50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1185 МГц Boost частота GPU - 1417 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +86% 10.8 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (M3500) 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 79.3 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм Тачпад Размер 12.8 x 7.3 см 13.0 x 7.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.