Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3200 x 2000 - 1920 x 1080 2880 x 1620 Батарея - 70 Вт*ч 96 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602) Видеокарта показывает в среднем на 118-161% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 118-161% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14358 vs 10247 баллов

На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14358 vs 10247 баллов Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.8 и 1.9 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.8 и 1.9 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.8 кг Размеры 355.3 x 252 x 19 мм 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм Площадь 895 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~79.6% Боковые рамки 5.3 мм 7.2 мм Цвета Синий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 3200 x 2000 1920 x 1080 2880 x 1620 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 16 (K6602) 300 нит Vivobook Pro 15 OLED (K6500) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 96 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 150 Вт 150 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU - 990 МГц Boost частота GPU - 1155 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Vivobook Pro 16 (K6602) +215% 7.46 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K6500) 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.