Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3200 x 2000 1920 x 1080 Батарея - 70 Вт*ч 96 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HS Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14358 vs 9776 баллов

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14358 vs 9776 баллов Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) Легче – весит на 250 граммов меньше (1.65 и 1.9 кг)

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.65 и 1.9 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.65 кг Размеры 355.3 x 252 x 19 мм 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм Площадь 895 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~79.3% Боковые рамки 5.3 мм 7.2 мм Цвета Синий Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3200 x 2000 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 95.8% Охват DCI-P3 - 99.9% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 16 (K6602) 300 нит Vivobook Pro 15 OLED (M3500) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 96 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 150 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства - 450 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP - 35-50 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1185 МГц Boost частота GPU - 1417 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Vivobook Pro 16 (K6602) +29% 7.46 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (M3500) 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 79.3 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1.35 мм Тачпад Размер - 13.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.