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Asus Vivobook Pro 16 (K6602) против Pro 15 OLED (M3500)

58 из 100
Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
VS
55 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
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Экран
1920 x 1080
Батарея
63 Вт*ч
Процессор
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 16 (K6602) и Pro 15 OLED (M3500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14358 vs 9776 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.65 и 1.9 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 16 (K6602)
vs
Vivobook Pro 15 OLED (M3500)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.65 кг
Размеры 355.3 x 252 x 19 мм 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм
Площадь 895 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~79.3%
Боковые рамки 5.3 мм 7.2 мм
Цвета Синий Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 95.8%
Охват DCI-P3 - 99.9%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 150 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства - 450 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 35-50 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1185 МГц
Boost частота GPU - 1417 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Vivobook Pro 16 (K6602) +29%
7.46 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 79.3 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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