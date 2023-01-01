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Asus Vivobook Pro 16 (K6602) против ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

58 из 100
Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
VS
68 из 100
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
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Экран
2880 x 1620
Батарея
76 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 16 (K6602) и ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 212 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 16 (K6602)
vs
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.1 кг
Размеры 355.3 x 252 x 19 мм 355.4 x 239.8 x 20.9 мм
Площадь 895 см2 852 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~78.7%
Боковые рамки 5.3 мм 5 мм
Цвета Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 150 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 10 (6P + 4E)
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
FLOPS 7.46 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 80 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Vivobook Pro 16 (K6602)
7.46 терафлопс
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +45%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер - 12.8 x 7.3 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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