Asus Vivobook Pro 16 (K6602) против ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 212 против 142 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|2.1 кг
|Размеры
|355.3 x 252 x 19 мм
|355.4 x 239.8 x 20.9 мм
|Площадь
|895 см2
|852 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.9%
|~78.7%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|5 мм
|Цвета
|Синий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|212 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2880 x 1620 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|1 мс
Максимальная яркость
300 нит
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|10 (6P + 4E)
|10 (6P + 4E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
11494
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
7.46 терафлопс
10.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.35 мм
|1.4 мм
|Размер
|-
|12.8 x 7.3 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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