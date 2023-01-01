Главная > Сравнение ноутбуков > VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) или MacBook Pro 16 (2023) – что лучше выбрать?

ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Apple MacBook Pro 16 (2023)

77 из 100
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3456 x 2234
Процессор Intel Core i9 13980HX
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2 и 2.15 кг)
  • На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 14597 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 2 кг 2.15 кг
Размеры 355 x 249 x 22.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 884 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84% ~86.2%
Боковые рамки 5.2 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц -
Ядер 24 (8P + 16E) 12 (8P + 4E)
Потоков 32 12
L3-кэш 36 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 120 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU 1395 МГц 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
FLOPS 18.5 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 144 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 76
Производительность GPU
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +172%
18.5 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) или ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
2. ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) или ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
3. ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) или ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
4. Asus ROG Zephyrus M16 (2023) или ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
5. Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) или ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
6. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Apple MacBook Pro 16 (2023)
7. Apple MacBook Air (M2, 2022) или Apple MacBook Pro 16 (2023)
8. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Apple MacBook Pro 16 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2023) и ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры