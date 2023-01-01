ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 375-512% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 210% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 10247 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Имеет на 67% более четкий дисплей – 236 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.8 и 2 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2 кг
|1.8 кг
|Размеры
|355 x 249 x 22.9 мм
|359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм
|Площадь
|884 см2
|843 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84%
|~79.6%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|236 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|240 Вт
|150 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|32
|12
|L3-кэш
|36 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
23448
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
31799
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|120 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1395 МГц
|990 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1155 МГц
|FLOPS
|18.5 терафлопс
|2.365 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|4608
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|144
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Производительность GPU
18.5 терафлопс
2.365 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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