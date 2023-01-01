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ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Vivobook Pro 15 OLED (K6500)

77 из 100
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
VS
54 из 100
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
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Экран
Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика GeForce RTX 4070 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) и Vivobook Pro 15 OLED (K6500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 375-512% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 210% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 10247 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 67% более четкий дисплей – 236 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.8 и 2 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
vs
Vivobook Pro 15 OLED (K6500)

Корпус

Вес 2 кг 1.8 кг
Размеры 355 x 249 x 22.9 мм 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм
Площадь 884 см2 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84% ~79.6%
Боковые рамки 5.2 мм 7.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 240 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 8 (4P + 4E)
Потоков 32 12
L3-кэш 36 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 120 Вт -
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 12 нм
Частота GPU 1395 МГц 990 МГц
Boost частота GPU - 1155 МГц
FLOPS 18.5 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 144 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +682%
18.5 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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