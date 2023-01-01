Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 2560 x 1600 1920 x 1080 Процессор Intel Core i9 13980HX - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HS Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 225% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 9776 баллов

На 225% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 9776 баллов Видеокарта показывает в среднем на 120-164% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 120-164% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 67% более четкий дисплей – 236 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)

Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.65 кг Размеры 355 x 249 x 22.9 мм 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм Площадь 884 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84% ~79.3% Боковые рамки 5.2 мм 7.2 мм Цвета Черный, Серебристый Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей 3200 x 2000 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 95.8% Охват DCI-P3 100% 99.9% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) 500 нит Vivobook Pro 15 OLED (M3500) +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 240 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства - 450 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 120 Вт 35-50 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU 1395 МГц 1185 МГц Boost частота GPU - 1417 МГц FLOPS 18.5 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 4608 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 144 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +219% 18.5 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (M3500) 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм Тачпад Размер - 13.0 x 7.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.