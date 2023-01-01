ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2 и 2.1 кг)
- На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 14334 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2 кг
|2.1 кг
|Размеры
|355 x 249 x 22.9 мм
|355.4 x 239.8 x 20.9 мм
|Площадь
|884 см2
|852 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84%
|~78.7%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|5 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|236 точек на дюйм
|212 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|2880 x 1620 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|10 (6P + 4E)
|Потоков
|32
|16
|L3-кэш
|36 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
23448
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
31799
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|120 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1395 МГц
|-
|FLOPS
|18.5 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|4608
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|144
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
18.5 терафлопс
10.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Размер
|-
|12.8 x 7.3 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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