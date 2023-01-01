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ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

77 из 100
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
VS
68 из 100
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2880 x 1620
Процессор Intel Core i9 13980HX
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) и Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2 и 2.1 кг)
  • На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 14334 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
vs
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 2 кг 2.1 кг
Размеры 355 x 249 x 22.9 мм 355.4 x 239.8 x 20.9 мм
Площадь 884 см2 852 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84% ~78.7%
Боковые рамки 5.2 мм 5 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 240 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 10 (6P + 4E)
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 120 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU 1395 МГц -
FLOPS 18.5 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 144 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +71%
18.5 терафлопс
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер - 12.8 x 7.3 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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