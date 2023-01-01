Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 2560 x 1600 2880 x 1620 Процессор Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2 и 2.1 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2 и 2.1 кг) На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 14334 баллов

На 122% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 14334 баллов Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч) Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2.1 кг Размеры 355 x 249 x 22.9 мм 355.4 x 239.8 x 20.9 мм Площадь 884 см2 852 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84% ~78.7% Боковые рамки 5.2 мм 5 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 3 2

Дисплей 3200 x 2000 2560 x 1600 2880 x 1620 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2880 x 1620 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) 500 нит Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 240 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 120 Вт - Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU 1395 МГц - FLOPS 18.5 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерные блоки 4608 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 144 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +71% 18.5 терафлопс Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 12.8 x 7.3 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.