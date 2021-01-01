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Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) против Acer Swift 3 SF316-51

65 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
VS
53 из 100
Acer Swift 3 SF316-51
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
Acer Swift 3 SF316-51
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Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) и Acer Swift 3 SF316-51 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 107% более четкий дисплей – 283 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.7 и 1.95 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (868 и 934 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
vs
Swift 3 SF316-51

Корпус

Вес 1.95 кг 1.7 кг
Размеры 360.5 x 259 x 18.9 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 934 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~82.3%
Боковые рамки 7.9 мм 5.7 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1842:1
Цветовой охват sRGB - 99.5%
Охват Adobe RGB - 68.5%
Охват DCI-P3 100% 66.6%
Время отклика 1 мс 26 мс
Максимальная яркость
Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +83%
550 нит
Swift 3 SF316-51
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-50 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1185 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +311%
5.8 терафлопс
Swift 3 SF316-51
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 4.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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