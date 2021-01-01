Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх

Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (96 и 59 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Имеет на 80% более четкий дисплей – 283 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G) Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.39 и 1.95 кг)

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8841 vs 5497 баллов

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (688 и 934 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.95 кг 1.39 кг Размеры 360.5 x 259 x 18.9 мм 322.5 x 213.3 x 17.9 мм Площадь 934 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~78.5% Боковые рамки 7.9 мм 6.3 мм Цвета Черный, Серебристый, Серий Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 45.3 дБ -

Дисплей 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 96.8% - Охват DCI-P3 99.7% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +83% 550 нит Swift X (SFX14-41G) 300 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 59 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 120 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 460 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 35-50 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1185 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1560 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +82% 5.8 терафлопс Swift X (SFX14-41G) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 4.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 13.0 x 8.5 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.