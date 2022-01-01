Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
- Комплектуется на 37.8 Вт*ч большей батареей (96 и 58.2 Вт*ч)
- Имеет на 25% более четкий дисплей – 283 против 227 точек на дюйм (PPI)
- На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
- Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.4 и 1.95 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 5497 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (646 и 934 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.95 кг
|1.4 кг
|Размеры
|360.5 x 259 x 18.9 мм
|304.1 x 212.4 x 15.6 мм
|Площадь
|934 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.5%
|~79.4%
|Боковые рамки
|7.9 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|160°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Скорость куллера
|-
|7000 об/мин
|Уровень шума
|45.3 дБ
|41.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|283 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2400 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000000:1
|1759:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|96.8%
|88.3%
|Охват DCI-P3
|99.7%
|-
|Время отклика
|1 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|120 Вт
|61 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|460 граммов
|275 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1663
Geekbench 5 (многоядерный)
9423
Cinebench R23 (одноядерный)
1442
Cinebench R23 (многоядерный)
7489
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35-50 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1185 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1417 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|5.8 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Производительность GPU
5.8 терафлопс
2.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|77.5 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 4.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1 мм
|Размер
|13.0 x 8.5 см
|13.2 x 8.1 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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