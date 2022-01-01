Главная > Сравнение ноутбуков > Vivobook Pro 16X OLED (N7600) или VivoBook 14 X413 (K413) – что лучше выбрать?

Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) против ASUS VivoBook 14 X413 (K413)

61 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
VS
42 из 100
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Процессор
Графика GeForce MX350
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) и ASUS VivoBook 14 X413 (K413) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
  • Видеокарта показывает в среднем на 115-157% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 54 Вт*ч большей батареей (96 и 42 Вт*ч)
  • На 124% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5497 vs 2450 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 175% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 200 нит
  • Имеет на 153% более четкий дисплей – 283 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.4 и 1.95 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (697 и 934 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
vs
VivoBook 14 X413 (K413)

Корпус

Вес 1.95 кг 1.4 кг
Размеры 360.5 x 259 x 18.9 мм 324 x 215 x 18.3 мм
Площадь 934 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~77.5%
Боковые рамки 7.9 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 45.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 96.8% -
Охват DCI-P3 99.7% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 460 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-50 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 1185 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 1468 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16
Производительность GPU
Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +209%
5.8 терафлопс
VivoBook 14 X413 (K413)
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 4.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 8.5 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9510 (2021) или Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
2. Dell Inspiron 16 Plus 7610 или Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
3. Acer Swift 3 (SF316-51) или Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
4. Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) или ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
5. ASUS VivoBook S14 S433 или ASUS VivoBook 14 X413 (K413)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook 14 X413 (K413) и Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры