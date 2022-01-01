Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX350 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) Видеокарта показывает в среднем на 115-157% больше FPS в играх

Комплектуется на 54 Вт*ч большей батареей (96 и 42 Вт*ч)

На 124% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5497 vs 2450 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 175% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 200 нит

Имеет на 153% более четкий дисплей – 283 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413) Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.4 и 1.95 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (697 и 934 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.95 кг 1.4 кг Размеры 360.5 x 259 x 18.9 мм 324 x 215 x 18.3 мм Площадь 934 см2 697 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~77.5% Боковые рамки 7.9 мм 7.1 мм Цвета Черный, Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 45.3 дБ -

Дисплей 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 96.8% - Охват DCI-P3 99.7% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +175% 550 нит VivoBook 14 X413 (K413) 200 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 460 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX350 TGP 35-50 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 1185 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1468 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16 Производительность GPU Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +209% 5.8 терафлопс VivoBook 14 X413 (K413) 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 4.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер 13.0 x 8.5 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.