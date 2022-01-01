Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) против ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
- Видеокарта показывает в среднем на 115-157% больше FPS в играх
- Комплектуется на 54 Вт*ч большей батареей (96 и 42 Вт*ч)
- На 124% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5497 vs 2450 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 175% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 200 нит
- Имеет на 153% более четкий дисплей – 283 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
- Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.4 и 1.95 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (697 и 934 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.95 кг
|1.4 кг
|Размеры
|360.5 x 259 x 18.9 мм
|324 x 215 x 18.3 мм
|Площадь
|934 см2
|697 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.5%
|~77.5%
|Боковые рамки
|7.9 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Серий
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|160°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
|Уровень шума
|45.3 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|283 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2400 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|96.8%
|-
|Охват DCI-P3
|99.7%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|120 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|460 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1440
Geekbench 5 (многоядерный)
4639
Cinebench R23 (одноядерный)
1442
Cinebench R23 (многоядерный)
5497
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35-50 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Частота GPU
|1185 МГц
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|1417 МГц
|1468 МГц
|FLOPS
|5.8 терафлопс
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|16
Производительность GPU
5.8 терафлопс
1.879 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|24 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 4.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Размер
|13.0 x 8.5 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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