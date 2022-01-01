Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх

Комплектуется на 54 Вт*ч большей батареей (96 и 42 Вт*ч)

На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит

Имеет на 101% более четкий дисплей – 283 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513 Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.8 и 1.95 кг)

На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7091 vs 5497 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (847 и 934 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.95 кг 1.8 кг Размеры 360.5 x 259 x 18.9 мм 359.8 x 235.3 x 18.6 мм Площадь 934 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~79.3% Боковые рамки 7.9 мм 7.2 мм Цвета Черный, Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 45.3 дБ 43 дБ

Дисплей 3840 x 2400 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 96.8% - Охват DCI-P3 99.7% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +120% 550 нит VivoBook 15 M513 250 нит

Батарея Ёмкость 96 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 460 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 TGP 35-50 Вт 10-45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1185 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1600 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 448 Блоки текстурирования (TMUs) 64 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 7 Производительность GPU Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +423% 5.8 терафлопс VivoBook 15 M513 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 76.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 4.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер 13.0 x 8.5 см 10.5 x 7.2 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.