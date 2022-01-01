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Asus Vivobook Pro 16X OLED против Apple MacBook Pro 16 (2021)

68 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED
VS
79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 16X OLED и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 59-81% больше FPS в играх
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14715 vs 11873 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 16X OLED
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.1 кг
Размеры 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 880 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~86.2%
Боковые рамки 4.7 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 100% 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость
Vivobook Pro 16X OLED
400 нит
MacBook Pro 16 (2021) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 10 10
Потоков 16 10
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64
Производительность GPU
Vivobook Pro 16X OLED +108%
10.8 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.9 x 8.4 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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