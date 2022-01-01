Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 90 Вт*ч - 56 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED Легче – весит на 300 граммов меньше (2.3 и 2.6 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 29-39% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (880 и 1040 см2) Причины выбрать Asus TUF Gaming F17 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 2.6 кг Размеры 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм 394 x 264 x 22.9 мм Площадь 880 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~79.3% Боковые рамки 4.7 мм 5.5 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1688:1 Цветовой охват sRGB - 59.7% Охват Adobe RGB - 41.5% Охват DCI-P3 100% 40.2% Время отклика - 34 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 16X OLED +33% 400 нит TUF Gaming F17 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 200 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 725 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Vivobook Pro 16X OLED +52% 10.8 терафлопс TUF Gaming F17 (2022) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x16 ГБ - Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.4 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм Тачпад Размер 12.9 x 8.4 см 13.0 x 7.7 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.