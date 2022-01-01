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Asus Vivobook Pro 16X OLED против TUF Gaming F17 (2022)

68 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED
VS
62 из 100
Asus TUF Gaming F17 (2022)
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Asus TUF Gaming F17 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 16X OLED и TUF Gaming F17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2.3 и 2.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-39% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (880 и 1040 см2)
Причины выбрать Asus TUF Gaming F17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 16X OLED
vs
TUF Gaming F17 (2022)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.6 кг
Размеры 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм 394 x 264 x 22.9 мм
Площадь 880 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~79.3%
Боковые рамки 4.7 мм 5.5 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1688:1
Цветовой охват sRGB - 59.7%
Охват Adobe RGB - 41.5%
Охват DCI-P3 100% 40.2%
Время отклика - 34 мс
Максимальная яркость
Vivobook Pro 16X OLED +33%
400 нит
TUF Gaming F17 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Vivobook Pro 16X OLED +52%
10.8 терафлопс
TUF Gaming F17 (2022)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ -
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.4 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 12.9 x 8.4 см 13.0 x 7.7 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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