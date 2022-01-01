Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 10127 баллов

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (90 и 63 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.4 и 2.3 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (725 и 880 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.4 кг Размеры 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм Площадь 880 см2 725 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~78.4% Боковые рамки 4.7 мм 7.9 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Vivobook Pro 16X OLED 400 нит Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +50% 600 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 240 Вт 90 / 120 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP - 35 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 712 МГц Boost частота GPU - 1057 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 4.32 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Vivobook Pro 16X OLED +150% 10.8 терафлопс Vivobook Pro 14 OLED (M3401) 4.32 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм Тачпад Размер 12.9 x 8.4 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.