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Asus Vivobook Pro 16X OLED против Pro 16 (K6602)

67 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED
VS
60 из 100
Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 16X OLED и Pro 16 (K6602) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 16X OLED
vs
Vivobook Pro 16 (K6602)

Корпус

Вес 2.3 кг 1.9 кг
Размеры 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм 355.3 x 252 x 19 мм
Площадь 880 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~82.9%
Боковые рамки 4.7 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость
Vivobook Pro 16X OLED +33%
400 нит
Vivobook Pro 16 (K6602)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 240 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 10
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
FLOPS 10.8 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Vivobook Pro 16X OLED +45%
10.8 терафлопс
Vivobook Pro 16 (K6602)
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер 12.9 x 8.4 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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