Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея 90 Вт*ч - 70 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16 (K6602) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.9 кг Размеры 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм 355.3 x 252 x 19 мм Площадь 880 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~82.9% Боковые рамки 4.7 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серебристый Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Vivobook Pro 16X OLED +33% 400 нит Vivobook Pro 16 (K6602) 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 70 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 240 Вт 150 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм FLOPS 10.8 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Vivobook Pro 16X OLED +45% 10.8 терафлопс Vivobook Pro 16 (K6602) 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм Тачпад Размер 12.9 x 8.4 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.