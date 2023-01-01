Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1800 Батарея 70 Вт*ч - 50 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13324 vs 9743 баллов

На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13324 vs 9743 баллов Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (70 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (70 и 50 Вт*ч) На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook 14X OLED (K3405) Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.4 и 1.5 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.4 кг Размеры 316.4 x 224.5 x 18.9 мм 317.1 x 222.5 x 18.9 мм Площадь 710 см2 706 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~80.6% Боковые рамки 7.4 мм 7.8 мм Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) +100% 600 нит Vivobook 14X OLED (K3405) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 50 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 90 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства - 390 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) 1.41 терафлопс Vivobook 14X OLED (K3405) +311% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.