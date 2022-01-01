Главная > Сравнение ноутбуков > Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) или Vivobook Pro 15 OLED (M3500) – что лучше выбрать?

Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) против Pro 15 OLED (M3500)

64 из 100
Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
VS
57 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) и Pro 15 OLED (M3500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.5 и 1.65 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12238 vs 9776 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (710 и 847 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
vs
Vivobook Pro 15 OLED (M3500)

Корпус

Вес 1.5 кг 1.65 кг
Размеры 316.4 x 224.5 x 18.9 мм 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм
Площадь 710 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79.3%
Боковые рамки 7.4 мм 7.2 мм
Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 95.8%
Охват DCI-P3 100% 99.9%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства - 450 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35-50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
1.41 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (M3500) +311%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 79.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) или Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
2. Asus Vivobook S14X OLED (S5402) или Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
3. Acer Swift 3 (SF314-512) или Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
4. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
5. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
6. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
7. Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) или Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
8. Acer Swift X (SFX14-41G) или Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
9. Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) или Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
10. Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) или Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) и S14 OLED (12th Gen Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры