Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 12650H Intel Core i9 12900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.5 и 2.3 кг)

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (710 и 880 см2) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 2.3 кг Размеры 316.4 x 224.5 x 18.9 мм 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм Площадь 710 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~84.4% Боковые рамки 7.4 мм 4.7 мм Цвета Черный, Серебристый, Зеленый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel) +50% 600 нит Vivobook Pro 16X OLED 400 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 10.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12-14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel) 1.41 терафлопс Vivobook Pro 16X OLED +666% 10.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x16 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 12.9 x 8.4 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.