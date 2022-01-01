Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13619 vs 11431 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 12 ГБ) и SSD

На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (691 и 744 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.63 кг 1.6 кг Размеры 322.3 x 230.9 x 17.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 744 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~84.6% Боковые рамки 0.7 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума 52.8 дБ 49.5 дБ

Дисплей 2880 x 1800 3024 x 1964 Диагональ 14.5 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 48900:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.3% Охват Adobe RGB 95.5% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 1 мс 49 мс Максимальная яркость Vivobook S 14X OLED (S5402) +10% 550 нит MacBook Pro 14 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 90 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства 411 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64 Производительность GPU Vivobook S 14X OLED (S5402) 1.41 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +269% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 12 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 77.7 дБ 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3.2 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.5 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.