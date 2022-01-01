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Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) против ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

65 из 100
Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
VS
70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) и ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.63 и 1.9 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 12 ГБ) и SSD
  • Имеет на 65% более четкий дисплей – 234 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (744 и 863 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 14192 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook S 14X OLED (S5402)
vs
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Корпус

Вес 1.63 кг 1.9 кг
Размеры 322.3 x 230.9 x 17.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 744 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~86%
Боковые рамки 0.7 мм 5.2 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 100 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 14
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1695 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Vivobook S 14X OLED (S5402)
1.41 терафлопс
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +517%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 12 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3.2 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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