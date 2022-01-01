Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) Легче – весит на 270 граммов меньше (1.63 и 1.9 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 12 ГБ) и SSD

Имеет на 65% более четкий дисплей – 234 против 142 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (744 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 14192 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.63 кг 1.9 кг Размеры 322.3 x 230.9 x 17.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 744 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~86% Боковые рамки 0.7 мм 5.2 мм Цвета Черный, Серебристый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Vivobook S 14X OLED (S5402) 550 нит ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 100 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1695 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Vivobook S 14X OLED (S5402) 1.41 терафлопс ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +517% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 1x4 ГБ - Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 12 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3.2 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.