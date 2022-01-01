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Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) против TUF Gaming F17 (2022)

66 из 100
Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
VS
62 из 100
Asus TUF Gaming F17 (2022)
Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
Asus TUF Gaming F17 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) и TUF Gaming F17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
  • Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.63 и 2.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)
  • Имеет на 84% более четкий дисплей – 234 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (744 и 1040 см2)
Причины выбрать Asus TUF Gaming F17 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14798 vs 13619 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook S 14X OLED (S5402)
vs
TUF Gaming F17 (2022)

Корпус

Вес 1.63 кг 2.6 кг
Размеры 322.3 x 230.9 x 17.9 мм 394 x 264 x 22.9 мм
Площадь 744 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~79.3%
Боковые рамки 0.7 мм 5.5 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 52.8 дБ 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1688:1
Цветовой охват sRGB 100% 59.7%
Охват Adobe RGB 95.5% 41.5%
Охват DCI-P3 99.9% 40.2%
Время отклика 1 мс 34 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 411 граммов 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1740 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Vivobook S 14X OLED (S5402)
1.41 терафлопс
TUF Gaming F17 (2022) +405%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 12 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 77.7 дБ 79.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.5 см 13.0 x 7.7 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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