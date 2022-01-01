Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 70 Вт*ч - 56 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.63 и 2.6 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)

Имеет на 84% более четкий дисплей – 234 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (744 и 1040 см2) Причины выбрать Asus TUF Gaming F17 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14798 vs 13619 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.63 кг 2.6 кг Размеры 322.3 x 230.9 x 17.9 мм 394 x 264 x 22.9 мм Площадь 744 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~79.3% Боковые рамки 0.7 мм 5.5 мм Цвета Черный, Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 52.8 дБ 47.9 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 14.5 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 234 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1688:1 Цветовой охват sRGB 100% 59.7% Охват Adobe RGB 95.5% 41.5% Охват DCI-P3 99.9% 40.2% Время отклика 1 мс 34 мс Максимальная яркость Vivobook S 14X OLED (S5402) +83% 550 нит TUF Gaming F17 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 200 / 240 Вт Вес зарядного устройства 411 граммов 725 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1740 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Vivobook S 14X OLED (S5402) 1.41 терафлопс TUF Gaming F17 (2022) +405% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ - Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 12 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 77.7 дБ 79.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3.2 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.5 см 13.0 x 7.7 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.