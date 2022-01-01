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Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) против Pro 14X OLED (12th Gen Intel)

66 из 100
Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
VS
67 из 100
Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) и Pro 14X OLED (12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 12 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 236-322% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook S 14X OLED (S5402)
vs
Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.63 кг 1.68 кг
Размеры 322.3 x 230.9 x 17.9 мм 322.8 x 229.9 x 17.9 мм
Площадь 744 см2 742 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~82.1%
Боковые рамки 0.7 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 52.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 95.5% -
Охват DCI-P3 99.9% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 411 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Vivobook S 14X OLED (S5402)
1.41 терафлопс
Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) +429%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 12 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 77.7 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3.2 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.5 см 12.9 x 7.4 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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