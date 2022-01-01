Главная > Сравнение ноутбуков > Vivobook S 14X OLED (S5402) или Vivobook Pro 16X OLED – что лучше выбрать?

Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) против Pro 16X OLED

65 из 100
Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
VS
68 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) и Pro 16X OLED от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.63 и 2.3 кг)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (744 и 880 см2)
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 234 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED
  • Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook S 14X OLED (S5402)
vs
Vivobook Pro 16X OLED

Корпус

Вес 1.63 кг 2.3 кг
Размеры 322.3 x 230.9 x 17.9 мм 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм
Площадь 744 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9% ~84.4%
Боковые рамки 0.7 мм 4.7 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Vivobook S 14X OLED (S5402)
1.41 терафлопс
Vivobook Pro 16X OLED +666%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 12 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3.2 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер - 12.9 x 8.4 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
2. Asus Zenbook 14X OLED Space Edition или Vivobook S 14X OLED (S5402)
3. Acer Swift X SFX16-52G или Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
4. Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") или Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
5. Dell XPS 13 9315 или Asus Vivobook S 14X OLED (S5402)
6. Apple MacBook Pro 16 (2021) или Asus Vivobook Pro 16X OLED
7. Dell XPS 15 9520 (2022) или Asus Vivobook Pro 16X OLED
8. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или Vivobook Pro 16X OLED

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook Pro 16X OLED и Vivobook S 14X OLED (S5402) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры