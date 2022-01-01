Asus Vivobook S15 OLED (K3502, 12th Gen Intel) против Pro 15 OLED (M3500)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook S15 OLED (K3502, 12th Gen Intel)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12541 vs 9776 баллов
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
- Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.65 и 1.8 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.65 кг
|Размеры
|359.8 x 232.9 x 18.9 мм
|359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм
|Площадь
|838 см2
|847 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.1%
|~79.3%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный, Серий, Зеленый
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|48.3 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|95.8%
|Охват DCI-P3
|-
|99.9%
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
|120 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|450 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|35-50 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1185 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1417 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|40
Производительность GPU
1.41 терафлопс
5.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|79.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.35 мм
|Размер
|-
|13.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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