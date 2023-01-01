Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) против 16X OLED (K3605)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)
- На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13816 vs 9839 баллов
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (70 и 50 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (824 и 893 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook 16X OLED (K3605)
- Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.8 кг
|Размеры
|359.3 x 229.4 x 17.9 мм
|358.6 x 249.1 x 18.9 мм
|Площадь
|824 см2
|893 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.4%
|~83.1%
|Боковые рамки
|7 мм
|7 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серебристый, Синий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|-
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
|120 Вт
|Вес зарядного устройства
|390 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1683
Geekbench 5 (многоядерный)
10783
Cinebench R23 (одноядерный)
1779
Cinebench R23 (многоядерный)
13816
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|40
Производительность GPU
1.41 терафлопс
6.42 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x16 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.35 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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