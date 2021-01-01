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ASUS VivoBook S14 M433 против Apple MacBook Pro 14 (2021)

52 из 100
ASUS VivoBook S14 M433
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
ASUS VivoBook S14 M433
Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook S14 M433 и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S14 M433
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 203-277% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (70 и 50 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook S14 M433
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.6 кг
Размеры 324 x 213 x 15.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 690 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.3% ~84.6%
Боковые рамки 7.1 мм 3.4 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
VivoBook S14 M433
250 нит
MacBook Pro 14 (2021) +300%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 10
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 2048
Поддержка DirectX 12.1 -
Производительность GPU
VivoBook S14 M433
1.108 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +369%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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