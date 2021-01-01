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ASUS VivoBook S14 M433 против ExpertBook B1 (B1400)

ASUS VivoBook S14 M433
VS
ASUS ExpertBook B1 (B1400)
ASUS VivoBook S14 M433
ASUS ExpertBook B1 (B1400)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook S14 M433 и ExpertBook B1 (B1400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S14 M433
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать ASUS ExpertBook B1 (B1400)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook S14 M433
vs
ExpertBook B1 (B1400)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.45 кг
Ширина 324 мм 323.4 мм
Высота 213 мм 215.6 мм
Толщина 15.9 мм 19.2 мм
Площадь 690 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.3% ~77.5%
Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
VivoBook S14 M433 +14%
250 нит
ExpertBook B1 (B1400)
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Да
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Да
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц -
Ядер 6 2
Потоков 12 2
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics Xe G4 48
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS - 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 448 384
Поддержка DirectX 12.1 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц -
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 16 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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