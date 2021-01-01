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ASUS VivoBook S14 S433 против Apple MacBook Pro 16 (2019)

ASUS VivoBook S14 S433
VS
Apple MacBook Pro 16 (2019)
ASUS VivoBook S14 S433
Apple MacBook Pro 16 (2019)
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Процессор
Графика GeForce MX350
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook S14 S433 и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S14 S433
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.4 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (690 и 880 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 50 Вт*ч большей батареей (100 и 50 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2663 vs 2000 баллов
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 44% более четкий дисплей – 226 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook S14 S433
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.4 кг 2.04 кг
Ширина 324 мм 357.9 мм
Высота 213 мм 245.9 мм
Толщина 15.9 мм 16 мм
Площадь 690 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.3% ~84.3%
Боковые рамки 7.1 мм 6.6 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1331:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
VivoBook S14 S433
250 нит
MacBook Pro 16 (2019) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 359 граммов

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Частота GPU 1354 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1250 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1280
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

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