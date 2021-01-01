Главная > Сравнение ноутбуков > VivoBook S14 S435 или ExpertBook B9 (B9400) – что лучше выбрать?

ASUS VivoBook S14 S435 против ExpertBook B9 (B9400)

ASUS VivoBook S14 S435
VS
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
ASUS VivoBook S14 S435
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 67 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook S14 S435 и ExpertBook B9 (B9400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S14 S435
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (67 и 33 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS ExpertBook B9 (B9400)
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (0.88 и 1.3 кг)
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook S14 S435
vs
ExpertBook B9 (B9400)

Корпус

Вес 1.3 кг 0.88 кг
Ширина 322.2 мм 320 мм
Высота 204 мм 203 мм
Толщина 15.9 мм 14.9 мм
Площадь 657 см2 650 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~83.2%
Боковые рамки 6.2 мм 5.1 мм
Цвета Красный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1507:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.7%
Охват Adobe RGB - 65.4%
Время отклика - 45 мс
Максимальная яркость
VivoBook S14 S435
400 нит
ExpertBook B9 (B9400) +13%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 325 граммов

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 77.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS VivoBook S14 S435 против ASUS ZenBook 13 OLED UX325
2. ASUS VivoBook S14 S435 против ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
3. ASUS VivoBook S14 S435 против ASUS VivoBook S13 S333
4. ASUS VivoBook S14 S435 против Dell Latitude 5420
5. ASUS VivoBook S14 S435 против ASUS VivoBook S14 S433
6. ASUS ExpertBook B9 (B9400) против Apple MacBook Pro 16 (2019)
7. ASUS ExpertBook B9 (B9400) против Dell XPS 13 9310
8. ASUS ExpertBook B9 (B9400) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325
9. ASUS ExpertBook B9 (B9400) против Acer Swift 3 (SF313-53)
10. ASUS ExpertBook B9 (B9400) против Acer Swift 5 Pro (SF514-55)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ExpertBook B9 (B9400) и VivoBook S14 S435 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях