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ASUS VivoBook S15 M533 против Acer Aspire 5 (A517-52)

66 из 100
ASUS VivoBook S15 M533
VS
51 из 100
Acer Aspire 5 (A517-52)
ASUS VivoBook S15 M533
Acer Aspire 5 (A517-52)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook S15 M533 и Acer Aspire 5 (A517-52) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
  • Видеокарта показывает в среднем на 32377-44151% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.8 и 2.6 кг)
  • На 152% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 1004 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (841 и 1064 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook S15 M533
vs
Aspire 5 (A517-52)

Корпус

Вес 1.8 кг 2.6 кг
Ширина 359.8 мм 403.5 мм
Высота 233.8 мм 263.7 мм
Толщина 16.1 мм 19.9 мм
Площадь 841 см2 1064 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~77.5%
Боковые рамки 7.2 мм 10.3 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 892:1
Цветовой охват sRGB 100% 59%
Охват Adobe RGB - 38%
Время отклика - 11 мс
Максимальная яркость
VivoBook S15 M533 +33%
400 нит
Aspire 5 (A517-52)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 307 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 0 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1468 МГц
FLOPS 1108 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
VivoBook S15 M533 +58868%
1108 терафлопс
Aspire 5 (A517-52)
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 67.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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