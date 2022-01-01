ASUS VivoBook S15 M533 против Acer TravelMate Spin P4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6941 vs 4877 баллов
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer TravelMate Spin P4
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (56 и 50 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (767 и 841 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.4 кг
|Размеры
|359.8 x 233.8 x 16.1 мм
|325 x 236 x 17.9 мм
|Площадь
|841 см2
|767 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~70.4%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|7.6 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Красный
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|45 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|516:1
|844:1
|Цветовой охват sRGB
|65%
|58.8%
|Охват Adobe RGB
|45%
|41%
|Охват DCI-P3
|43.6%
|39.6%
|Время отклика
|18 мс
|36 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|194 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1054
TravelMate Spin P4 +20%
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
4669
4316
Cinebench R23 (одноядерный)
1149
TravelMate Spin P4 +13%
1294
Cinebench R23 (многоядерный)
VivoBook S15 M533 +42%
6941
4877
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|0 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|-
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC256
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|81.4 дБ
|71.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|10.5 x 7.3 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1