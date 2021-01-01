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ASUS VivoBook S15 M533 против Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)

57 из 100
ASUS VivoBook S15 M533
VS
61 из 100
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
ASUS VivoBook S15 M533
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook S15 M533 и Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6947 vs 4802 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (58 и 50 Вт*ч)
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 841 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook S15 M533
vs
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)

Корпус

Вес 1.8 кг 1.4 кг
Ширина 359.8 мм 304.1 мм
Высота 233.8 мм 212.4 мм
Толщина 16.1 мм 15.6 мм
Площадь 841 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.4%
Боковые рамки 7.2 мм 8.8 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6200 об/мин
Уровень шума - 42.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1600:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 77.4%
Время отклика - 40 мс
Максимальная яркость
VivoBook S15 M533
400 нит
MacBook Pro 13 (Intel, 2020) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В 12.96 В
Время полной зарядки - 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 276 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Plus Graphics G7
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 512
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
VivoBook S15 M533
1.108 терафлопс
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 80.1 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 11.1 x 6.6 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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