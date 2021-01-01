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ASUS VivoBook S15 S532 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

53 из 100
ASUS VivoBook S15 S532
VS
63 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
ASUS VivoBook S15 S532
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook S15 S532 и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S532
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.4 и 1.8 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7760 vs 5048 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 16.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 42 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (646 и 821 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook S15 S532
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.8 кг 1.4 кг
Ширина 357 мм 304.1 мм
Высота 230 мм 212.4 мм
Толщина 18.5 мм 15.6 мм
Площадь 821 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~79.4%
Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Зеленый, Розовый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1759:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.3%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
VivoBook S15 S532
250 нит
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Частота GPU 1354 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~7 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
VivoBook S15 S532
1.879 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +38%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 11.1 x 6.6 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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