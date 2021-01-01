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ASUS VivoBook S15 S532 против ROG Strix Scar 15 G533

ASUS VivoBook S15 S532
VS
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
ASUS VivoBook S15 S532
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX350
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook S15 S532 и ROG Strix Scar 15 G533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S532
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.8 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (821 и 917 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 15 G533
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 413-563% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 48 Вт*ч большей батареей (90 и 42 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook S15 S532
vs
ROG Strix Scar 15 G533

Корпус

Вес 1.8 кг 2.3 кг
Ширина 357 мм 354 мм
Высота 230 мм 259 мм
Толщина 18.5 мм 27.2 мм
Площадь 821 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~73.2%
Боковые рамки 5.8 мм 4.3 мм
Цвета Серебристый, Зеленый, Розовый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
VivoBook S15 S532
250 нит
ROG Strix Scar 15 G533 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.9 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 1354 МГц 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1290-1620 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 256 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 640 5120
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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