Главная > Сравнение ноутбуков > VivoBook S15 S533 или Macbook Air (M1, 2020) – что лучше выбрать?

ASUS VivoBook S15 S533 против Apple Macbook Air (M1, 2020)

55 из 100
ASUS VivoBook S15 S533
VS
64 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
ASUS VivoBook S15 S533
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook S15 S533 и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.29 и 1.8 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7760 vs 5048 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 841 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook S15 S533
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.8 кг 1.29 кг
Ширина 359.8 мм 304.1 мм
Высота 233.8 мм 212.4 мм
Толщина 16.1 мм 16.1 мм
Площадь 841 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.4%
Боковые рамки 7.2 мм 8.8 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 41.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 563:1 1069:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB 37% -
Время отклика 33 мс 35 мс
Максимальная яркость
VivoBook S15 S533
300 нит
Macbook Air (M1, 2020) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 194 грамма 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Частота GPU 1354 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~7 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
VivoBook S15 S533
1.879 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +38%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC256 -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 79.8 дБ 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Stealth 15M vs VivoBook S15 S533
2. VivoBook S15 M533 vs VivoBook S15 S533
3. G5 15 5500 vs VivoBook S15 S533
4. G7 15 7500 vs VivoBook S15 S533
5. VivoBook 15 M513 vs VivoBook S15 S533
6. Surface Laptop 4 13.5 vs Macbook Air (M1, 2020)
7. XPS 13 9310 vs Macbook Air (M1, 2020)
8. Surface Laptop 3 13.5 vs Macbook Air (M1, 2020)
9. Surface Pro 7 vs Macbook Air (M1, 2020)
10. MacBook Air (Intel, 2020) vs Macbook Air (M1, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple Macbook Air (M1, 2020) и ASUS VivoBook S15 S533 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры