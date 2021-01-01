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ASUS VivoBook S15 S533 против Asus VivoBook Flip 14 TP470

ASUS VivoBook S15 S533
VS
Asus VivoBook Flip 14 TP470
ASUS VivoBook S15 S533
Asus VivoBook Flip 14 TP470
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS VivoBook S15 S533 и Asus VivoBook Flip 14 TP470 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.5 и 1.8 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (713 и 841 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
VivoBook S15 S533
vs
VivoBook Flip 14 TP470

Корпус

Вес 1.8 кг 1.5 кг
Ширина 359.8 мм 324 мм
Высота 233.8 мм 220 мм
Толщина 16.1 мм 18.7 мм
Площадь 841 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~75.8%
Боковые рамки 7.2 мм 7.1 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 130° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 41.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 563:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 37% -
Время отклика 33 мс -
Максимальная яркость
VivoBook S15 S533 +20%
300 нит
VivoBook Flip 14 TP470
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 194 грамма -

Звук

Аудиочип Realtek ALC256 -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 1354 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1650 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR4
Ширина шины 64 бит 128 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 2133 МГц (Effective - 4300 МГц)
Шейдерных блоков 640 768
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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