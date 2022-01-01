Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.14 и 1.24 кг)

Комплектуется на 14.4 Вт*ч большей батареей (67 и 52.6 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8053 vs 6639 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 36% более четкий дисплей – 225 против 166 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.14 кг 1.24 кг Размеры 304.2 x 203 x 13.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 618 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~82% Боковые рамки 4.9 мм 5.6 мм Цвета Серебристый, Розовый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 39 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1664 Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 7400:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 99.7% - Охват DCI-P3 99.5% - Время отклика 4 мс - Максимальная яркость ZenBook 13 OLED UM325 400 нит MacBook Air (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 Вт Вес зарядного устройства 216 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Apple M2 GPU (8-core) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1456 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU ZenBook 13 OLED UM325 1.108 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +171% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ - Частота 3733 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (2x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Нет -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 65.2 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 13.0 x 6.5 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.