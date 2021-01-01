ASUS ZenBook 13 OLED UM325 против Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.14 и 1.6 кг)
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (618 и 691 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 203-277% больше FPS в играх
- На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12726 vs 6639 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 53% более четкий дисплей – 254 против 166 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.14 кг
|1.6 кг
|Размеры
|304.2 x 203 x 13.9 мм
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|Площадь
|618 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~84.6%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Розовый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|39 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3024 x 1964 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|7400:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|99.7%
|-
|Охват DCI-P3
|99.5%
|-
|Время отклика
|4 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|67 / 96 Вт
|Вес зарядного устройства
|216 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|6
|10
|Потоков
|12
|10
|L3-кэш
|8 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
1488
Cinebench R23 (многоядерный)
12726
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|30 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|5.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|0 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|2048
|Поддержка DirectX
|12.1
|-
Производительность GPU
1.108 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +369%
5.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|-
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (2x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Нет
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|65.2 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Размер
|13.0 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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