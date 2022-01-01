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ASUS ZenBook 13 OLED UM325 против Asus Vivobook S14X OLED (S5402)

52 из 100
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
VS
66 из 100
Asus Vivobook S14X OLED (S5402)
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Asus Vivobook S14X OLED (S5402)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ZenBook 13 OLED UM325 и Asus Vivobook S14X OLED (S5402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.14 и 1.63 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (618 и 744 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook S14X OLED (S5402)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11861 vs 6639 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 12 ГБ) и SSD
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 234 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ZenBook 13 OLED UM325
vs
Vivobook S14X OLED (S5402)

Корпус

Вес 1.14 кг 1.63 кг
Размеры 304.2 x 203 x 13.9 мм 322.3 x 230.9 x 17.9 мм
Площадь 618 см2 744 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~77.9%
Боковые рамки 4.9 мм 0.7 мм
Цвета Серебристый, Розовый Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 39 дБ 52.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 7400:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 99.7% 95.5%
Охват DCI-P3 99.5% 99.9%
Время отклика 4 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 216 граммов 411 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 640
Блоки текстурирования (TMUs) 28 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20
Производительность GPU
ZenBook 13 OLED UM325
1.108 терафлопс
Vivobook S14X OLED (S5402) +27%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 12 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (2x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Нет Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 65.2 дБ 77.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 6.5 см 13.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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