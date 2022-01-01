Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 12GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325 Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.14 и 1.63 кг)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (618 и 744 см2) Причины выбрать Asus Vivobook S14X OLED (S5402) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11861 vs 6639 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 12 ГБ) и SSD

Имеет на 41% более четкий дисплей – 234 против 166 точек на дюйм (PPI)

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.14 кг 1.63 кг Размеры 304.2 x 203 x 13.9 мм 322.3 x 230.9 x 17.9 мм Площадь 618 см2 744 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~77.9% Боковые рамки 4.9 мм 0.7 мм Цвета Серебристый, Розовый Черный, Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 39 дБ 52.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 7400:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.7% 95.5% Охват DCI-P3 99.5% 99.9% Время отклика 4 мс 1 мс Максимальная яркость ZenBook 13 OLED UM325 400 нит Vivobook S14X OLED (S5402) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 216 граммов 411 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 640 Блоки текстурирования (TMUs) 28 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20 Производительность GPU ZenBook 13 OLED UM325 1.108 терафлопс Vivobook S14X OLED (S5402) +27% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 12GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 12 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (2x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Нет Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 65.2 дБ 77.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3.2 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер 13.0 x 6.5 см 13.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.