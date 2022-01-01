Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UX325 Легче – весит на 230 граммов меньше (1.07 и 1.3 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.07 кг 1.3 кг Размеры 304.2 x 203 x 13.9 мм 309 x 210.6 x 16.9 мм Площадь 618 см2 651 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~74.9% Боковые рамки 4.9 мм 7.3 мм Цвета Белый, Серебристый, Розовый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 150° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 39 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1661:1 Цветовой охват sRGB - 98.9% Охват Adobe RGB - 68.5% Охват DCI-P3 100% 66.3% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость ZenBook 13 OLED UX325 400 нит ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 66 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 331 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 12 Производительность GPU ZenBook 13 OLED UX325 0.84 терафлопс ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB 48GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 81.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 10.0 x 6.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.