ASUS ZenBook 13 OLED UX325 против Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UX325
- Легче – весит на 230 граммов меньше (1.07 и 1.3 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.07 кг
|1.3 кг
|Размеры
|304.2 x 203 x 13.9 мм
|309 x 210.6 x 16.9 мм
|Площадь
|618 см2
|651 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~74.9%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Розовый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|150°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|39 дБ
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1661:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|68.5%
|Охват DCI-P3
|100%
|66.3%
|Время отклика
|-
|29 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|331 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|-
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|81.9 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Нет
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.0 x 6.0 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1