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Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

59 из 100
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
VS
79 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • Сенсорный экран
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 203-277% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 9511 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.6 кг
Размеры 311.2 x 222.5 x 15.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 692 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~84.6%
Боковые рамки 4.8 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 48900:1
Цветовой охват sRGB - 99.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 49 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 12 10
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1296 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 28 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 64
Производительность GPU
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
1.108 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +369%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены - Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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