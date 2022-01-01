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Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) против Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

58 из 100
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
VS
62 из 100
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) и Vivobook Pro 14 OLED (M3401) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
  • Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
vs
Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.4 кг
Размеры 311.2 x 222.5 x 15.9 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм
Площадь 692 см2 725 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~78.4%
Боковые рамки 4.8 мм 7.9 мм
Цвета Черный Серебристый, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 Вт 90 / 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 712 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1057 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 4.32 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 28 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 40
Производительность GPU
Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
1.108 терафлопс
Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +290%
4.32 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.35 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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