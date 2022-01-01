Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 3840 x 2400 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.4 и 1.95 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9511 vs 5497 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (692 и 934 см2) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (96 и 63 Вт*ч)

Имеет на 16% более четкий дисплей – 283 против 243 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.95 кг Размеры 311.2 x 222.5 x 15.9 мм 360.5 x 259 x 18.9 мм Площадь 692 см2 934 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~79.5% Боковые рамки 4.8 мм 7.9 мм Цвета Черный Черный, Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 160° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45.3 дБ

Дисплей 2880 x 1800 3840 x 2400 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 96.8% Охват DCI-P3 100% 99.7% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) 550 нит Vivobook Pro 16X OLED (N7600) 550 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства - 460 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 10-45 Вт 35-50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1417 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 448 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 40 Производительность GPU Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) 1.108 терафлопс Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +423% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 4.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.5 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.