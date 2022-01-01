Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9511 vs 6639 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 46% более четкий дисплей – 243 против 166 точек на дюйм (PPI)

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325 Легче – весит на 260 граммов меньше (1.14 и 1.4 кг)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (67 и 63 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (618 и 692 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.14 кг Размеры 311.2 x 222.5 x 15.9 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм Площадь 692 см2 618 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~78.9% Боковые рамки 4.8 мм 4.9 мм Цвета Черный Серебристый, Розовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 2880 x 1800 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 7400:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99.7% Охват DCI-P3 100% 99.5% Время отклика 1 мс 4 мс Максимальная яркость Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) +38% 550 нит ZenBook 13 OLED UM325 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 67 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 216 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7 TGP 10-45 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1600 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 448 448 Блоки текстурирования (TMUs) 28 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 7 Производительность GPU Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD) 1.108 терафлопс ZenBook 13 OLED UM325 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 65.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.