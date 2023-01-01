Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10368 vs 7133 баллов

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10368 vs 7133 баллов Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (75 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (75 и 63 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Причины выбрать Asus ExpertBook B9 OLED (B9403) Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (0.99 и 1.5 кг)

Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (0.99 и 1.5 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 0.99 кг Размеры 311.5 x 223.4 x 15.9 мм 311 x 215 x 15.7 мм Площадь 696 см2 669 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~85% Боковые рамки 5 мм 4.8 мм Цвета Серебристый, Синий Черный Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да - Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) +38% 550 нит ExpertBook B9 OLED (B9403) 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 4.8 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) 1.41 терафлопс ExpertBook B9 OLED (B9403) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1.5 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.