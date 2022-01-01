Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Комплектуется на 13.1 Вт*ч большей батареей (63 и 49.9 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
- Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.29 и 1.4 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
- На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 4803 баллов
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (646 и 694 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.29 кг
|Размеры
|311 x 223 x 15.9 мм
|304.1 x 212.4 x 16.1 мм
|Площадь
|694 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.9%
|~79.4%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000000:1
|1069:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|1 мс
|35 мс
Максимальная яркость
550 нит
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:23 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|172 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1742
Geekbench 5 (многоядерный)
Macbook Air (M1, 2020) +132%
9592
Cinebench R23 (одноядерный)
1500
Cinebench R23 (многоядерный)
7740
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Производительность GPU
1.41 терафлопс
2.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|-
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|79.6 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3.2
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.35 мм
|1 мм
|Размер
|-
|12.1 x 8.1 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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