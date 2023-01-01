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Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) против Acer Swift Go 16 (SFG16-71)

60 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
VS
53 из 100
Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 75 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) и Acer Swift Go 16 (SFG16-71) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.39 и 1.65 кг)
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (75 и 53 Вт*ч)
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8068 vs 6035 баллов
  • Имеет на 71% более четкий дисплей – 243 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (692 и 864 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook 14 OLED (UM3402)
vs
Swift Go 16 (SFG16-71)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.65 кг
Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 356 x 242.6 x 14.9 мм
Площадь 692 см2 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~85.9%
Боковые рамки 6.1 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1700:1
Цветовой охват sRGB - 86%
Охват DCI-P3 100% 72%
Время отклика 1 мс 33 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:50 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.3 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6 (2P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 10 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 7 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 512
Блоки текстурирования (TMUs) 28 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 16
Производительность GPU
Zenbook 14 OLED (UM3402)
1.108 терафлопс
Swift Go 16 (SFG16-71) +29%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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