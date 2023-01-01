Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея 75 Вт*ч - 53 Вт*ч 65 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Легче – весит на 260 граммов меньше (1.39 и 1.65 кг)

Легче – весит на 260 граммов меньше (1.39 и 1.65 кг) Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (75 и 53 Вт*ч)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (75 и 53 Вт*ч) На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8068 vs 6035 баллов

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8068 vs 6035 баллов Имеет на 71% более четкий дисплей – 243 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 71% более четкий дисплей – 243 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (692 и 864 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (692 и 864 см ) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.65 кг Размеры 313.6 x 220.6 x 16.9 мм 356 x 242.6 x 14.9 мм Площадь 692 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.2% ~85.9% Боковые рамки 6.1 мм 5.7 мм Цвета Черный Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1700:1 Цветовой охват sRGB - 86% Охват DCI-P3 100% 72% Время отклика 1 мс 33 мс Максимальная яркость Zenbook 14 OLED (UM3402) +20% 600 нит Swift Go 16 (SFG16-71) 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 53 Вт*ч 65 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 10-45 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1400 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 448 512 Блоки текстурирования (TMUs) 28 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 16 Производительность GPU Zenbook 14 OLED (UM3402) 1.108 терафлопс Swift Go 16 (SFG16-71) +29% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.