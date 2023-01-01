Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) против Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Легче – весит на 260 граммов меньше (1.39 и 1.65 кг)
- Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (75 и 53 Вт*ч)
- На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8068 vs 6035 баллов
- Имеет на 71% более четкий дисплей – 243 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (692 и 864 см2)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.39 кг
|1.65 кг
|Размеры
|313.6 x 220.6 x 16.9 мм
|356 x 242.6 x 14.9 мм
|Площадь
|692 см2
|864 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.2%
|~85.9%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|-
|Нет
|Контрастность
|1000000:1
|1700:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|86%
|Охват DCI-P3
|100%
|72%
|Время отклика
|1 мс
|33 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.3 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Vega 7
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
6102
Cinebench R23 (одноядерный)
1632
Cinebench R23 (многоядерный)
8068
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|16
Производительность GPU
1.108 терафлопс
1.43 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 720
|2560 x 1440
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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